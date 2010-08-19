发文章时怎么选择期刊

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-10-24 14:43

职称参评者和科研人员都是需要发表论文的，有许多作者都是写完论文再选择刊物投稿，这样其实会浪费不少时间，尤其那些没有发表经验的作者，我们一直建议大家现根据自己的专业所长和岗位需求选择好刊物，了解他们的用稿要求，然后再进行写作，这样有针对性的写作和投稿是比较科学比较高效的，在这个过程中，如何选择刊物四最为关键的，发文章时怎么选择期刊？

选择刊物首先就是要选择正规的，国家认可的刊物，发表在假刊、增刊、套刊上的文章是不能用作职称评审材料的，如何查询刊物是否为正规刊物呢，大家可以去新闻出版总署网站、知网、万方这三大权威数据库查询，还可以查询邮发代号，正规出版的期刊都有邮发代号，邮发代号可在邮政报刊订阅网进行查询。

其次就是刊物的级别，作者应该根据自己所在地区和单位的参评要求，自己的学术水平，时间精力等因素来选择适合自己的刊物，通常选择普刊就可以，如果时间精力允许，作者对自己的能力水平有信心，那么也可以发表核心刊物，核心期刊发表最好留足一年以上时间。

优秀刊物推荐： 《情报杂志》陕西省核心期刊，创刊于1982年，是由陕西省科学技术信息研究所主办的我国情报学领域的学术性刊物，是中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊及中文图书馆学情报学类核心期刊。本刊立足情报学领域，兼顾理论研究与应用研究，以鼓励原创和培养新作者为己任;坚持严谨求实的办刊风格，崇尚科学，鼓励创新，倡导学术争鸣，抵制学术造假。荣获1992-2004年连续被评为“图书馆学情报学核心期刊”、曾获陕西省优秀科技期刊。