如何准备SCI论文

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-10-10 17:09

SCI论文是许多行业职称评审所要求发表的论文，尤其医学领域的职称，要求发表SCI论文是司空见惯的，发表SCI论文可以发表国内刊物，也可以投向国外期刊，但是大部分作者会投向国外SCI期刊，SCI期刊发表难度是相当大的，SCI论文如何写作呢?

首先，作者要明白自己擅长的专业领域，逐渐拓展，选题很重要，是否适合自己在很大程度上就决定了你的文章质量，因此适合自己很重要，其次，英语写作是发表SCI论文必须过的一关，因为国内的中文期刊一般最多EI收录，想发表SCI论文很难。多读一些科技论文写作技巧的书是很有必要的，尤其对于一些年龄略大的科研工作者，英语写作无疑是一道难关，这一点，确实没有捷径，作者只能平时多积累多训练了，可以请教有经验的前辈与同行，英文论文也是需要反复修改的，只要自己有耐心，多看几遍、多检查，总能有所改进。

最后是投稿，这需要克服两个困难，作者不要害怕稿件被拒，要敢于写、敢于投稿，被拒后勤补不足，然后继续投稿，其次，多阅读文献，这样会增加自己的信心。