怎么发表经济论文
来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-10-09 16:12
怎么发表经济论文?首先，要写出一篇质量过硬的经济论文，首先要有一个好的选题，切忌选题过于宽泛，选题过于宽泛反倒不好下手写作，或者写出来的也是一些陈词滥调，没有实质性内容，这样就会导致审稿编辑可能一看文章的摘要或是首段就直接把文章pass掉，建议大家可以根据自己的专业方向及自己擅长的经济领域来选题，其次，经济论文与其他论文的不同之处在于，文章内可能会涉及大量数据、经济模型等，这就对文章的严谨性提出了更高的要求，包括参考文献的来源，参考文献的标注必须相当严格，凡是论文中提到的前人的研究都必须一一注明出处，其实，经济论文的好坏主要还是看作者的知识水平，这些知识水平是在工作中不断积累的，写作技巧也是积累来的，写得多了自然知道如何去写。
再来说说经济论文应该发表的刊物，目前学术期刊多而质量参差不齐，这对于研究人员和学生发表论文来说，既是一件好事，也是一件坏事，好的方面是因为大多数刊物发表难度不大，很多人都可以成为高产的作者，坏的方面也在于此，发表这些刊物可能对作者自身能力学识的提高起不到什么作用，刊物的选择还是要看作者参评职称的具体要求，毕竟评职称发表论文依旧是硬性指标，选择合适的刊物发表可以事半功倍，没有经验的作者可以咨询身边的同事朋友，如果还是有疑问，也可以咨询中国鸣网。
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