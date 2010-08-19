山西省水利工程高级工程师需要几篇论文

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-10-09 15:02

工程师在本职岗位上工作若干年后，想要得到职位的晋升就必须参加职称评审，工程师是在企事业单位或是科研单位从事勘测、设计、规划等工作的专业技术人才，高级工程师的评定要求也是比较严格的，水利工程师也不例外，山西省水利工程高级工程师需要几篇论文?

高级工程师各地的要求都是大同小异的，首先学历及工作年限条件，要求本科毕业及以上获得工程师资格5年以上可以申报高级工程师，或者博士毕业获得工程师资格2年以上，可以申报高级工程师。

论文发表方面，一般要求参评者在取得工程师资格后，以第一作者身份在国家认可的正规刊物(一般省级及以上)公开发表论文2-3篇就可以了，这个还需要参评者结合自己所在单位的具体要求来看，有些单位有指定发表的刊物，有些啧没有，需要参评者自己选择刊物，另外，有些单位高工评审竞争比较激烈，在这种情况下，建议参评者可以根据自己的能力多发表两篇论文，如果能发表核心论文，绝对会给参评者加分。

最后提醒大家注意，高工每年只评定一次，通常在每年下半年举行，为此，参评者应在评定之前，依据当地规定，准备好相应的材料。

水利高工论文发表期刊推荐： 《山西水利科技》杂志编辑部，创刊于1971年，由山西省水利学会主办。为中文期刊，主要刊登我省水利建设和科学研究中的新技术、新成果等科技论文，并介绍交流国内外在水利建设中的技术信息，面向全省水利科技工作者提供发表科技论文的阵地，为山西水利建设服务。