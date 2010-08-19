小学教师评高级职称需要准备的材料有哪些

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-10-08 14:28

新教改实施以来，许多教师朋友都十分关注，这其中，最引人关注的无疑就是中小学教师包括幼儿园教师可以申报高级职称了，在此次教改之前，中学老师的职称最高只能到副高，而小学老师职称最高是中级，新教改令许多教师朋友欢呼雀跃，这对教师的个人发展来说是个极为有利的条件，值得注意的是，新教改不再要求申报副高级以下职称的中小学教师，提交公开发表的论文，只是要求申报职称的中小学教师每学期撰写1篇有一定价值的教学心得、案例或教科研论文，申报高级职称就需要公开发表论文了，小学教师评高级职称需要准备的材料有哪些?

1.专业技术职务任职资格推荐表一式两份;

2.以下材料各一份，全部按下列顺序装订为一册

(1)学历毕业证书复印件。

(2)现任专业技术资格证书复印件。

(3)履现职以来聘书复印件。

(4)从2005年9月起继续教育学分要求教师教龄5年以下每学年15分，教龄5年(含5年)以上每学年10分。经批准参加提高学历层次进修(含研究生课程进修班的教师)，在其进修学历的学制年限内，凭高校证明每年认定5个学分。公派出国或到省外学习培训的中小学教师，凭有关证明材料，按学校培训时间每个月认定5个学分。

(5)计算机合格证要求：申报中高(高讲)3个模块合格，中职2个模块合格。

(6)教师资格证复印件。

(7)任现职以来在教育教学科研方面获奖情况复印件。

各校行政领导要严格审查申报人员资格，以上材料必须验原件，验证无误后在各复印件上签署已验证，校长签名，盖单位公章。

3.近两年履职考核表复印件各一份，请校(园)长在复印件上签名，加盖单位公章。

4.已发表的论文

5.申报人员每人交一张半寸照片(黑白、彩色均可)办理专业技术职务资格证书。

总的来说，改革后的职称设置与要求更加贴近教师的工作实际，论文的要求看似降低了，实际对论文的质量是提高了，改变了过去注重数量的模式，这就要求参评的教师要多多在论文上下功夫了，有教师朋友说平时工作挺紧张的，业余时间也要备课改作业没有什么闲暇的时间，其实，教师在平时的工作中有意识的多总结教学经验，多阅读行业内的新闻与优秀教研文章，本身就是一种积累，这种积累达到一定程度，写论文就不在话下了。

教师高职职称论文发表期刊：课程教材教学研究

《课程教材教学研究》(教育研究)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。获奖情况：2006年荣获“云南省优秀社科期刊”。