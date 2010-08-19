如何在北大核心上发表论文

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-28 17:40

如何在北大核心上发表论文?北大核心期刊是权威的学术期刊，加之其版面有限，期刊总数数量有限，所以发表起来特别不容易，竞争比较大，如果没有经验的作者自己投稿很可能石沉大海，杳无音信，即便录用了，从录用到见刊也有漫长的等待期，至少要一年以上才能见刊，这对一般的作者来说成本相当大，如何在北大核心上发表论文?

文章必须主题明确，立论充分，文字精练，至于学术含量是因人而异的，但是核心刊物论文必须要有一定学术含量，如果只是一些别人早年已经发表的文献成果，毫无创新可言，那么这样的论文很可能最先被编辑pass掉，连初审都通不过，因为查重相对较为严格，引用率不能超过30%，有的刊物要求不超过15%，这个要求一定严格遵守，学术造假的后果还是很严重的。

同时建议各位作者们，一个月向同一本杂志投递的稿件数量不要超过三篇，广撒网并不能提高命中率，有的人一次性向杂志社投递了十几篇论文稿件，让审稿编辑进行筛选，殊不知这样却大大降低了论文发表的成功率。由于杂志社编辑每天要处理百十篇稿件，精力疲惫有限，而且你这样广撒网会让人误解这些论文稿件即使没有发表过，也有被其他杂志社淘汰过的嫌疑，甚至进入杂志社编辑的黑名单，对作者日后的论文发表之路是极为不利的。

核心期刊推荐：《社会保障研究》面向高校、研究机构、人力资源与社保部门、卫生部门、民政部门、财政部门、工会、残联、老龄工作部门、慈善组织、养老机构、医疗机构以及银行、基金、保险行业，关注社保基金、养老保险、企业年金与员工福利、医保与医改、失业保险与劳动就业、工伤保险、生育保险、住房保障、低保与救助等领域的热点聚焦、难点探讨、政策解读、民意调查、国外借鉴等方面。