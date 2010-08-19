一篇核心期刊论文要多少钱
来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-28 16:41
在论文发表过程中，发表费用是大家都关心的问题，有些作者颇为谨慎，因此经常有作者咨询一篇核心期刊论文要多少钱?核心刊物的发表费用通常都在一万元以上，费用相比普刊还是很高的，决定价格的因素不止一项，比如影响因子，比如期刊的出版周期，学术期刊收取的标准并没有一个统一的定价，所以这个价格只是大概的费用，具体的费用还要看作者想要发表的是哪本刊物。
核心刊物一般都是行业内比较顶尖的刊物，出版周期多数为季刊、半年刊，月刊的核心刊物不是多数，影响因子越高的刊物越难发表，这样的刊物本身对论文的要求非常严格，论文的质量就是期刊的生命，好的论文才保证核心期刊的权威性，文章的质量不够高，是很难再核心期刊上成功发表的，因此，作者想要在核心刊物发表文章，文章质量是首先要保障的，所以建议大家不要首先想到的是费用问题，不如下功夫写好论文，而且对于有能力在核心刊物发表文章的作者来说一两万的发表费用也不是太大的负担。
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