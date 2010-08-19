发表职称文章应该去哪里投稿

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-26 15:31

经常有一些没有经验的作者常常会问想要发表职称文章应该去哪里投稿?选择什么样的刊物投稿发表确实有学问和技巧，也难怪初次发表文章的作者摸不到头绪，那么去哪里找正规的刊物进行投稿呢?现如今随着互联网科技的发展，投稿越来越便捷，一般都是通过邮箱投稿或是在线投稿，那么该去哪里寻找适合自己发表的刊物呢?以下几种方法介绍给大家：

一 杂志官网

可以在百度直接搜索想要投稿的杂志官网，大多数正规的刊物都有自己的官网，因此大家可以登录杂志官网查询投稿邮箱或是直接在线投稿，都是比较方便的;

二 中国知网等权威平台

通过权威平台能查询到的刊物基本都是正规刊物了，国内大多数刊物以及这些刊物发表的文章都会被知网收录，同样在知网也可以查询到投稿须知等等内容，方便大家投稿;除了知网以外还有万方、龙源、包括新闻出版总署网站都可以利用;

三 通过有发表经验的熟人介绍

没有发表经验的作者可以多多请教身边有经验的同事朋友，他们可以提供很多实用性很强的建议和作者自己想不到的需要注意的地方，作者可以获取很多有用的经验教训，免得走弯路;

以上三种方法供大家参考，总的来说投稿是门技术活，需要考虑的细节还是比较多的，所以大家在选择刊物时一定要仔细了解刊物，现在学术期刊的数量大得惊人，总有一些不法之徒利用无经验作者的不了解谋取不法之财，损失钱财是小，耽误职称评审才是令人痛心疾首的。

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