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论文发表在学报上好吗

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-23 15:58

 　　有人咨询论文发表在学报上好吗?其实，在学报发表还是在普通杂志发表要看作者的需求了，因为学报也是分级别的，有省级、国家级、核心级之分，所有并没有好与不好之分，和其他的刊物是一样的，不管是学报还是其他刊物，想要发表就要认真对待论文，论文质量过硬任何刊物都不会视而不见，学报论文怎么写呢?有以下几个问题需要注意：

论文发表在学报上好吗

　　1、选题要小，开掘要深;不要题目很大，内容却很单薄。

　　2、要有时代感，包括研究古典和理工的文章;你的文章有时代感，编者和读者才会对你的文章敏感，采用率才会高。

　　3、文笔要流畅;前言不搭后语，编辑和读者难以卒读，自然不会被采用。

　　4、结构要严谨，先说什么后说什么要摆布清楚;如有小标题，其文字最好整齐一点。

　　论文在个人的职业生涯中有着重要的作用，好的论文可以让人在职称评审中锦上添花，大大增加参评者的竞争力，有些参评者会主动发表核心刊物，目的也是在此，但是提醒大家在选择的时候一定要量力而行，而且一定要选择适合自己的刊物进行发表，切忌漫无目的的投稿。

　　中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。

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