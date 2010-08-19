录用和见刊有什么区别
来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-22 14:43
录用和见刊有什么区别?录用和见刊是两个不同的环节，这两个环节之间有一定的时间距离，录用是杂志社已经给作者发出了用稿通知，后续的审稿、修改环节还没有进行，而见刊是作者文章已经在杂志上发表了，因此，这之间还有一系列的程序环节要走，具体时间因刊物级别不同而不同，比如国内的普刊，初审一般比较快，最多一个月作者就可以收到录用通知，如果是拒稿，速度很更快一些，通常一周左右就有回复，核心刊物就要慢许多，很多核心刊物初审都要三个月左右，也有一个月左右给通知的，再来看看见刊的时间，普刊见刊基本在半年到一年之间，很少有超过一年见刊的，而核心刊物见刊时间就长了许多，通常都在一到两年才可以见刊。
在这里提醒大家，现在的职称评审并不是姨论文见刊为标准来评定的，而是以论文是否被数据库收录为标准的，论文被数据库收录大概是在文章见刊后1-2个月，有的需要三个月，因此，参评者必须要提前准备发表论文事宜，宜早不宜迟，以免在提交材料的时候文章还没见刊或者是见刊了还没被收录，这都不算做评审材料的。
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