正规的社会保障类学术刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-21 16:33

社会保障可以有效地保证社会成员未来生存与发展的基本水准，是国家长治久安的基础，也是人们生活的重要保障，社会成员的老、弱、病、残、孕以及丧失劳动能力，在任何时代和任何社会制度下都无法避免的客观现象，离不开社会保障，没有社会保障，构建和谐社会就无从谈起。社会保障制度对于和谐社会建设来说至关重要，具有基础性意义，正规的社会保障类学术刊物有哪些?

《新疆社会科学》为繁荣哲学社会科学研究和社会主义物质文明、政治文明、精神文明服务。《新疆社会科学》设有哈文、维文、汉文版。哈文版主要发表有关我国哈萨克族历史文化，语言文学，社会经济方面的研究成果，维文版旨在体现地区特点和民族特点，理论联系实际，促进改革开放，繁荣学术研究，为民族团结服务，为领导决策服务。

《山东社会科学》是立足山东，面向全国，既重视基本理论研究，更注重应用理论研究;既重视各学科的系统研究，更注重与当前改革和建设直接相关的课题研究。

《社会保障研究》坚持以中国特色社会主义理论为指导，反映劳动与社会保障领域最新研究成果，促进社会保障学科发展，推动社会保障理论研究，为人力资源与社会保障事业提供政策研究参考和理论阵地，为政府决策服务，促进我国劳动与社会保障制度日益完善。

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