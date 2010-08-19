sci论文文献去哪里查找
来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-20 16:40
发表论文是报道研究成果的主要方式，因此如果能及时关注本研究领域内的论文发表情况，也就差不多了解了本领域的研究动向，sci论文写作过程中一定会需要参考各种各样的文献资料，sci论文文献去哪里查找?如何在短时间内获取文献全文?如何高效地从阅读的文献中获取我们急需的知识和内容?众所周知，文献是科学研究成果的表现，从文献中我们可以了解国内外相关领域的研究进展、掌握要研究领域的未知问题和不明机理、结合自己的实验条件选择非常实际的未知问题进行探讨、学到他人的超级科研思路，尤其那些通过简单的方法和高明的思维来解决一个复杂的未知问题、还可以学到一些新方法的流程、试剂的购买来源、优美句子的学习等等，鸣网小编为您总结了一下几种查找文献的方法和渠道，有疑问的朋友可以做下参考：
网络查找
通过google、百度等搜索引擎查找链接，有的网站挂出相关的有价值文献的全文，直接下载即可，但是要花出你大量的宝贵时间，这似“大海捞针”。
索取账号、密码
通过google、百度或论坛等查找部分全文数据库的账号和密码，一旦找到，可以用很长时间，甚至一年。但是必须有经验，否则也很花时间。
定期登录特定期刊
期刊可以分为周刊、月刊、双月刊、季刊或年刊等等。如果你能在每个期刊的新一期文章刊出后，登录该杂志主页，便能了解到最新的文献。或者，时不时浏览本领域内这些期刊的在刊稿件(early view)，但是这个方式比较累人，建议采用第一条途径获取邮件提醒;
登录感兴趣作者的个人网站主页
现在几乎所有科研组都会有实验室网页，点击其中的发表论文页面(publications)，便能浏览他们所发表的文章。比如，对于生态学或保护生物学领域的研究人员，可以按照这个列表(约300人)按图索骥，或者直接以人名Google搜索，看看有没有他们的Google Scholar账号。若有，他/她的所有论文均会列出。该方法同样适用于在ISI系统中检索特定作者的论文发表记录;
搜索某一篇特定文献的被引用文献
查看某一篇特定文献的最近一两年的被引用记录，可以迅速找到感兴趣的文献;
关注相关专业的论坛或网站
很多特定主题的论坛或者网站均有报道最新研究进展的板块。如侧重于介绍保护生物学的Mongebay网站，以及如生态学与生物多样性论坛-普兰塔等等;
学术会议及研讨会
参加专业内的学术会议也是获得第一手研究动态的绝佳途径。话说当年沃森和克里克发现DNA的双螺旋结构就曾受到维尔金斯报告中的X射线衍射图的启发;
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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