SCI发表难吗

来源：中国鸣网位置：行业信息时间：2016-09-20 15:20

提到SCI论文，大多数人首先想到的就是难，对于大多数人来说写一篇具有学术含量的英语论文确实是有一定难度的，再加上一些道听途说，如审稿周期很长、审稿意见很难回答、周期特别长等等，很多人一开始就对SCI论文有恐惧心理，确实，SCI论文写作发表是具有一定难度的，但并不是大家想的那样难，毕竟还是有不少人成功发表过的，SCI论文难度究竟如何呢?

首先，SCI 一共收录3700 多种期刊，大部分的英文期刊都是被SCI 收录的，所以按照研究领域划分的话，一篇文章可以找到几十个可供投稿的期刊，选择范围还是比较广的，如果是跨领域的文章，适合投稿的期刊的数量更多，而国内的核心期刊，每期刊登的文章的数量受限，但是国内很多单位都有发文章的要求，严重供大于求，文章录用率是自然是低的可怜，其次，SCI期刊的审稿周期相比较国内一些期刊反而要短一些，国内的一些审稿学者专家可能身兼数职，审稿周期自然会长许多，再者，国外SCI期刊审稿意见可能更加有针对性一些，这对作者来说是提高学术能力水平的好机会，因此，建议具备条件的作者如果发表国内刊物觉得费时又费力，那不如转战国外SCI，可能英文写作是个难关，但总的来说，是提升自己的渠道，会令作者有更为广阔的学术道路。

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