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投国内核心期刊论文要求有哪些

来源：中国鸣网位置：新闻中心时间：2016-09-21 15:47

 　　在中文核心期刊发表论文与其他相比更加困难，核心期刊无论是从论文的标题、立论、结论，还是从论文的格式上都比一般期刊要求严格，因为论文的质量就是期刊的生命，好的论文才保证核心期刊的权威性，因此，对论文质量的把握就显得很重要了，投国内核心期刊论文要求有哪些呢?提醒以下几点：

投国内核心期刊论文要求

　　1、篇幅不宜过长，因为中文杂志页数有限制，不希望单篇文章太长

　　2. 另外题目不醒目，缺乏对审稿人的吸引力

　　3. 在实验现象的描述中缺乏对不同条件下不同实验现象的强烈对比

　　4. 在现象解释中图太小，另外引用太多，看不到作者自己的独特看法

　　5. 整体看起来要好看，特别是图表要嵌入的美观，不一定要严格按照说明的格式;

　　6. 文章不要让行家一眼就发现有很多错误，这样很快就打回来了，有一小点错误一般还让你修改;

　　7. 学术的东西不要妄图造假，真的和假的对审稿人来说，凭借经验就可以看出来;

　　8. 尽量不要用很少人用的编辑软件，虽然你的可能更先进，编出来看起来更美观，更省力;

　　9. 也可以看看主编是谁，可以在能引用他的文章时候，改用他的，文献多引用国外的，才显得有水准;

　　10. 平时多读国外的文章，现在国内的较有名气的刊物多喜欢英文的稿件。

　　想让论文在核心期刊上顺利发表同时不影响晋升时间，我们能做的，首先就是要保证论文的水平与质量，写作能力是一方面，剩下的就是作者自身对本专业的学术知识的掌握程度了，知识过硬写出一篇高水平的论文应该不是什么难事，除了这两点，我们要做的就是趁早投稿、早作准备，留出充足的时间应对可能出现的时间、版面等方面出现的变故。

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