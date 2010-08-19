投国内核心期刊论文要求有哪些

来源：中国鸣网位置：新闻中心时间：2016-09-21 15:47

在中文核心期刊发表论文与其他相比更加困难，核心期刊无论是从论文的标题、立论、结论，还是从论文的格式上都比一般期刊要求严格，因为论文的质量就是期刊的生命，好的论文才保证核心期刊的权威性，因此，对论文质量的把握就显得很重要了，投国内核心期刊论文要求有哪些呢?提醒以下几点：

1、篇幅不宜过长，因为中文杂志页数有限制，不希望单篇文章太长

2. 另外题目不醒目，缺乏对审稿人的吸引力

3. 在实验现象的描述中缺乏对不同条件下不同实验现象的强烈对比

4. 在现象解释中图太小，另外引用太多，看不到作者自己的独特看法

5. 整体看起来要好看，特别是图表要嵌入的美观，不一定要严格按照说明的格式;

6. 文章不要让行家一眼就发现有很多错误，这样很快就打回来了，有一小点错误一般还让你修改;

7. 学术的东西不要妄图造假，真的和假的对审稿人来说，凭借经验就可以看出来;

8. 尽量不要用很少人用的编辑软件，虽然你的可能更先进，编出来看起来更美观，更省力;

9. 也可以看看主编是谁，可以在能引用他的文章时候，改用他的，文献多引用国外的，才显得有水准;

10. 平时多读国外的文章，现在国内的较有名气的刊物多喜欢英文的稿件。

想让论文在核心期刊上顺利发表同时不影响晋升时间，我们能做的，首先就是要保证论文的水平与质量，写作能力是一方面，剩下的就是作者自身对本专业的学术知识的掌握程度了，知识过硬写出一篇高水平的论文应该不是什么难事，除了这两点，我们要做的就是趁早投稿、早作准备，留出充足的时间应对可能出现的时间、版面等方面出现的变故。

中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。